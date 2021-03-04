ГП "Янтарь Украины" выходит из кризиса - Чибисов

И.о. генерального директора ГП "Янтарь Украины" Владимир Чибисов: "Мы оптимизировали технологические процессы"

Единственное работающее государственное предприятие по добыче и переработке янтаря ГП "Бурштин України" начинает перезагрузку

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Владимир Чибисов.

По его словам, пандемия, многомиллионная долговая нагрузка и нерешенные земельные вопросы не давали кампании развиваться, но благодаря мерам по оптимизации и поддержке государства компания уже в этом году может начать получать прибыль.

"Мы оптимизировали технологические процессы, благодаря работе с долговой нагрузкой, синергии с Государственным агентством лесных ресурсов Украины, поддержке со стороны главы Госгеонедр Романа Опимаха, председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля - компания имеет все шансы уже в этом году выйти в прибыль", - отметил Чибисов.

Также, по словам руководителя компании, в ГП "Бурштин України" было проведены тендеры на выполнение работ на пяти перспективных участках в пределах действия спецразрешения на добычу янтаря и были привлечены, соответственно, три подрядчика к выполнению работ.

"Отдельно хочется поблагодарить профильный парламентский комитет, который единогласно поддержал доработанный проект закона №4187Д по долгожданной реформе сферы пользования недрами. Реализация данной реформы - это существенная поддержка отечественных отраслей недропользования и четкое урегулирование спорных экологических вопросов", - подчеркнул Чибисов.

Справка. ГП "Бурштин України" было основано в 2006 году. Главный офис компании находится в Ровно, а карьер добычи - в пгт. Клесов. Руководителем компании является Владимир Чибисов, который выполняет обязанности генерального директора в соответствии с приказом Государственной службы геологии и недр Украины от 18.02.2020. ГП "Бурштин України" является единственным работающим государственным предприятием, которое обладает полным производственным циклом по добыче и переработке янтаря, а также собственной розничной сетью для реализации готовых изделий. ГП "Бурштин України" производит из янтаря продукцию разнообразной цветовой гаммы - бусы, браслеты, кулоны, серьги, кольца, ювелирные изделия с сочетанием янтаря и серебра, картины, иконы, панно, портреты, сувениры, государственную и рекламную символику.