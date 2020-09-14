Государство планирует улучшить условия работы для IT-специалистов

Над "Дия.City" несколько месяцев работали в Министерстве цифровой трансформации. Фото: unsplash.com

В правительстве разработают законы, которые станут основой для запуска "Дия.City". Этот проект обеспечит специальный режим налогообложения доходов сотрудников IT-компаний.

Над "Дия.City" несколько месяцев работали в Министерстве цифровой трансформации.

"Я хочу, чтобы IT-специалисты платили лишь 5% налогов со своих доходов, чтобы в Украине наконец появился налог на выведен капитал - в "Дия.City" мы планируем ставку 10%", - говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, Президент Владимир Зеленский поддержал проект "Дия.City", поручив правительству разработать законы, которые станут основой для его запуска.

"Уже в ближайшее время мы будем иметь виртуальную экономическую зон со специальным режимом налогообложения доходов сотрудников IT-компаний. Там будут либерализованы трудовые отношения, а ее резиденты будут иметь защиту от неправомерных действий правоохранительных органов ", - говорит Федоров.

В приложении "Дия" появилась автоцивилка. Чтобы увидеть страховой полис, нужно загрузить приложение на смартфон или обновить его до последней версии. Документ отображается автоматически. В приложении также доступны права, техпаспорт, ID-карта, загранпаспорт и студенческий.