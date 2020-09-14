Государство планирует улучшить условия работы для IT-специалистов

 
Ексклюзивы
1/5
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Просмотров: 621
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1494
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1044
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1530
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1404
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 639
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Запустили сервис, который сравнивает цены на газ
Запустили сервис, который сравнивает цены на газ
Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта
Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2556
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 558
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 13:18

Государство планирует улучшить условия работы для IT-специалистов

  Комментировать
Государство планирует улучшить условия работы для IT-специалистов
Над "Дия.City" несколько месяцев работали в Министерстве цифровой трансформации. Фото: unsplash.com

В правительстве разработают законы, которые станут основой для запуска "Дия.City". Этот проект обеспечит специальный режим налогообложения доходов сотрудников IT-компаний.

Над "Дия.City" несколько месяцев работали в Министерстве цифровой трансформации.

"Я хочу, чтобы IT-специалисты платили лишь 5% налогов со своих доходов, чтобы в Украине наконец появился налог на выведен капитал - в "Дия.City" мы планируем ставку 10%", - говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин разрешил использовать электронный паспорт для полетов по Украине

По его словам, Президент Владимир Зеленский поддержал проект "Дия.City", поручив правительству разработать законы, которые станут основой для его запуска.

"Уже в ближайшее время мы будем иметь виртуальную экономическую зон со специальным режимом налогообложения доходов сотрудников IT-компаний. Там будут либерализованы трудовые отношения, а ее резиденты будут иметь защиту от неправомерных действий правоохранительных органов ", - говорит Федоров.

В приложении "Дия" появилась автоцивилка. Чтобы увидеть страховой полис, нужно загрузить приложение на смартфон или обновить его до последней версии. Документ отображается автоматически. В приложении также доступны права, техпаспорт, ID-карта, загранпаспорт и студенческий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Государство планирует улучшить условия работы для IT-специалистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Приняли решение ударить по Москве

Атомную бомбу испытали на солдатах

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

Самое читаемое
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 7173
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах Просмотров: 5670
Беланов выиграл &quot;Золотой мяч&quot; в самом драматическом матче сборной Лобановского
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
 1 Просмотров: 4365
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
5
 Просмотров: 3213
Похолодание и заморозки: погода в Украине на неделю
Похолодание и заморозки: погода в Украине на неделю Просмотров: 3123
Экономика
Запустят государственный онлайн-магазин: что можно будет продать
Запустят государственный онлайн-магазин: что можно будет продать Просмотров: 198
Кабмин планирует выплачивать по 2 пенсии: подробности
Кабмин планирует выплачивать по 2 пенсии: подробности Просмотров: 522
Кабмин утвердил проект Госбюджета-2021: что хотят профинансировать
Кабмин утвердил проект Госбюджета-2021: что хотят профинансировать Просмотров: 396
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
 Просмотров: 621
Экономист объяснил, когда украинцам ждать стремительного подорожания продуктов
Экономист объяснил, когда украинцам ждать стремительного подорожания продуктов Просмотров: 234
Больше всего комментируют
9
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
2
Требования России по выборам на Донбассе: политолог озвучил новый сценарий
1
Пытки: российский МИД сказал, что думает о водной блокаде Крыма
Голосов: 25220
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua