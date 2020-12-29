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вторник, 29 декабря 2020 18:30

Государственные кредиты для бизнеса стали более выгодными

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Государственные кредиты для бизнеса стали более выгодными
"Доступные кредиты 5-7-9%" стали более выгодными. Фото: unsplash.com

Кабинет министров предложил ряд мер, направленных на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях карантина. Изменения претерпела программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

Соответствующее распоряжение №28 принято во время итогового заседания правительства 28 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Дополненная программа распространяется на субъекты среднего предпринимательства, чей годовой доход достигает 20 млн евро.

Либерализуются условия кредитов:

- срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет;

- отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев;

- уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов).

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Смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда - уменьшение до 50%, численности персонала - до 50%.

Для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация до 3% годовых после 31.03.2021.

Также был урегулирован вопрос о возможности сочетания программы с поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления.

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 265 договоров на сумму 568 млн грн. В общем, от старта программы было выдано 6864 кредитов на общую сумму 15,9 млрд грн.

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