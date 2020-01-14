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вторник, 14 января 2020 12:09

Госстат шокировал ценами на аренду жилья

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Государственная служба статистики обнародовала данные о средние потребительские цены на товары и услуги по Украине в 2019 году. Об этом сообщает на Госстат.

По данным статистического ведомства, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3352 до 3701 грн.

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На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области-4 706 грн.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Ивано-Франковской области (2 231 грн), Сумской области (2 118 грн) и Луганской области (2 056 грн).

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, декабрь 2019 года, грн.

 

Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тыс. грн в месяц. В больших городах в основном снимают жилье от 4 до 8 тыс. грн.

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