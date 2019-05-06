Госдолг сократился: сколько еще нужно вернуть

По итогам первого квартала 2019-го отношение госдолга к ВВП составило 59%. Фото: www.rbc.ua

Государственный долг Украины опустился до безопасного уровня - ниже 60% к ВВП.

По итогам первого квартала 2019-го отношение госдолга к ВВП составило 59%. На март 2019-го госдолг составлял 2147 млрд грн, говорится в инфляционной отчете Нацбанка.

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С начала года правительство активно привлекало долговые ресурсы. Делали это из-за необходимости рассчитываться по госдолгу и малые поступления от приватизации.

На конец 2018 года уровень госдолга к ВВП составил 60,9%. До 2021 года ожидают госдолг на уровне 41,4% к ВВП. Планируется снизить его за счет дешевых кредитов. Так, в этом году Украина ожидает еще два транша от МВФ.