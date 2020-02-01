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суббота, 01 февраля 2020 22:11

Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин

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Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
Бюджет недополучил 25%. Фото: РБК

Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов.

Недополучение доходов объясняют укреплением гривны, снижением цены на газ и ряд других товаров и уменьшение объема импорта, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", — сказано в сообщении.

Доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных.

Доходы от налогов и сборов, который администрирует таможня, оказались ниже запланированных на 7,9 млрд гривен.

"Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы державного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года", — подчеркнули в Минфине.

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Напомним, министр социальной политики рекомендовала украинцам самостоятельно откладывать себе на старость.

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