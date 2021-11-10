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среда, 10 ноября 2021 17:45

Госавиаслужба за дерегуляцию ставок аэропортовых сборов

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Госавиаслужба за дерегуляцию ставок аэропортовых сборов
Первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук

Государственная авиационная служба выступает за дерегуляцию ставок аэропортовых сборов.

Об этом в ходе заседания авиационного комитета Федерации работодателей транспорта Украины сказал первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук.

"У нас есть в приложении № 1 регламент ЕС, который четко говорит, что, например, для европейских аэропортов, у которых менее чем 5 млн пассажиров в год, ставки сборов не фиксируются государством, а устанавливаются аэродромом самостоятельно. Я думаю, что это как раз в разрезе этих вопросов один из самых первых документов, которые, по моему мнению, необходимо было бы принять в Украине", - сказал он.

В свою очередь главный специалист по евроинтеграции Министерства инфраструктуры Анна Мазур отметила, что министерство подготовило необходимые нормативные акты для внесения изменений в законодательство, согласно которым аэропорты с небольшим пассажиропотоком смогут самостоятельно устанавливать ставки аэропортовых сборов.

"Законодательство Украины регламентирует полномочия органов центральной исполнительной власти, где прописано, что Мининфраструктуры устанавливает эти сборы и их размер, мы хотим убрать эти (полномочия) от министерства, чтобы было понятно, что мы регулируем только те аэропорты, где значительный пассажиропоток, где небольшой - аэропорты все делают самостоятельно", - сказала она.

Также в ходе заседания Коршук рассказал о предстоящей работе по имплементации cоглашения об общем авиационном пространстве между ЕС и Украиной.

"Сроки не определены, что мы за год, за полгода должны к чему-то прийти и завершить первый или второй этап. В соглашении прописывался следующий механизм, Украина в соответствии с приложением № 1 выполняет те или иные условия, которые написаны в первом переходном периоде. После этого Украина декларирует, что все указанные в переходном условном периоде задания выполнены, приняты выписанные обязательства. После этого Европейская комиссия делает аудит на предмет соответствия новых нормативно-правовых актов европейским стандартам и принимается решение, что первый переходной этап закончен и переходим к следующему этапу", - сказал он.

При этом, по словам Коршука, соглашением предусмотрено создание совместного комитета по решению возникших вопросов.

"Первое задание, которое будет решать комитет – пересматривать приложение №1 и перечень тех нормативно-правовых актов, которые указаны в парафированном соглашении. Ряд нормативно-правовых актов ЕС уже не работает, так как приняты новые или внесены изменения в существующие. Поэтому совместный комитет начнет работу с анализа приложения №1, где есть четкий перечень нормативно правовых актов, которые должны быть внедрены и инкорпорированы в законодательство Украины", - сказал он.

По словам Коршука, главной задачей украинской стороны в комитете является защита национальных интересов.

"Через комитет у нас будет возможность, при правильной организации работы, много вопросов повернуть в свою пользу. У комитета есть полномочия вносить изменения в текст соглашения и в процедуру ее реализации. Комитет должен быть мощным интеллектуально, это должна быть профессионально созданная группа, которая будет отстаивать интересы государства", - сказал он.

При этом Коршук подчеркнул, что Украина должна сохранить за собой право сертификации авиационной техники.

"Соглашением в тексте четко это выписано, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) на этом не остановилось и не успокоилось, и на данный момент действительно продолжаются попытки EASA через рабочие соглашения и другие инструменты побудить нас пойти по пути делегирования сертификации авиационной техники в EASA. Я вам озвучу свое мнение, мы ни в коем случае не должны ставить под сомнение то, что Украина – это государство производитель, государство, которое дает сертификаты и должно это оставить за собой пока у нас в стране есть авиационная промышленность. И это мы должны охранять как зеницу ока", - отметил он.

Как сообщалось, в конце 2017 года Министерство инфраструктуры сообщило, что планирует внедрить Европейскую директиву по аэропортовым сборам, которая предполагает, что аэропорты с пассажиропотоком до 5 млн человек в год будут самостоятельно устанавливать ставки аэропортовых сборов.

12 октября в Киеве в рамках саммита "Украина - ЕС" Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве.

Процесс создания общего авиационного пространства ЕС начался еще в 1999 году.

12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил Комиссию начать соответствующие переговоры с Украиной.

В октябре 2013 года текст соглашения об общем авиационном пространстве был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий подписание было отложено на неопределенный срок.

В 2014 году Евросоюз отложил подписание соглашения об общем авиапространстве с Украиной, поскольку не были согласованы позиции Испании и Великобритании относительно формулировки статьи о территориальном применении в части Гибралтара.

Українські новини
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