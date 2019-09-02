Гончарук собирается изменить прожиточный минимум

За счет повышения прожиточного минимума Гончарук планирует преодолеть бедность в Украине. ФОТО: galnet.fm

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук планирует увеличить прожиточный минимум.

Заявил об этом во время встречи с руководством Верховной Рады и правительства, сообщает Еспресо.TV.

"Преодоление бедности. Сейчас прожиточный минимум, который задекларирован у нас на бумаге, не соответствует тому, что в реальности. Очевидно, что за эти деньги человек не может прожить достойно. Поэтому этот минимум должен быть пересмотрен, и человек должен быть обеспечен на минимальном уровне жизни", — отметил Гончарук.

Кроме прожиточного минимума, глава правительства собирается пересмотреть тарифы.

"Очевидно, что цифра в платежке должна быть меньше. Мы над этим работаем", — сказал Гончарук.

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В Украине с 1 июля выросли социальные выплаты. Прожиточный минимум повысили на 83 грн. Сейчас он составляет 1936 грн.