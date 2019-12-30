Гончарук рассказал, когда Украина получит транш МВФ

Транш МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Фото: Полемика

Новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24".

Также Гончарук отметил, что МВФ очень "демонизируют" из олигархические СМИ.

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"Много слухов, разговоров, якобы они там высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ - это о доверии, это о дешевых ресурсах ... Для нас стратегически важно получить такую ​​долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, можно заходить в Украину, с одной стороны, с другой стороны - это возможность иметь дешевые ресурсы", - отметил он.

7 декабря Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества. В частности, договоренность предусматривает подписание так называемой Staff Level Agreement - предварительное согласие, которая означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должена составить около 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Сейчас программа с МВФ еще не действует. Ее должен утвердить Совет директоров фонда. Только после этого станут известны детали об обязательствах Украины в рамках программы. Также только после одобрения программы Украина сможет получить первый транш.