Гончарук пообещал вывести украинскую экономику из тени

Детенизация должно состояться до конца года. Фото: Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до конца этого года состоится детенизация украинской экономики.

Закрытие нелегальных АЗС и игорного бизнеса является началом борьбы, сообщил Гончарук в Facebook.

"Теневые схемы - это средства, украденные у каждого украинском. 2020 й год станет годом детенизации украинской экономики", - отметил он.

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На сегодняшний день уже ведется работа в нескольких направлениях.

"Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины", - подчеркнул Гончарук.

Парламент отклонил проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Разработан Кабинетом министров документ поддержали 213 народных депутата при необходимых 226.