Гончарук объяснил, чего Украина хочет от Deutsche Bahn

5 февраля должны подписать дорожную карту. Фото: "Цензор"

5 февраля запланировано подписание дорожной карты с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

"С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Она может быть наполнена многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты относительно того, что будет происходить в этом году по вопросу Укрзализныци", - сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Цензор.нет".

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"Мы хотим инвестиций, мы хотим партнерства с глобальной компанией, у которой есть доверие, которая имеет уникальный опыт управления подобными проектам, которая фактически является синонимом эффективности в Европе. Мы хотим, чтобы украинская железная дорога стала также образцом эффективности", - рассказал премьер о том, чего Украина хочет от немецкой компании.

Deutsche Bahn будет только консультировать Укрзализныцю. Участвовать в управлении компанией не будет. В немецкой компании пояснили, что будут консультировать и поддерживать Укрзализныцю в предпринимательских и технических вопросах.