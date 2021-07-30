Glovo будет доставлять товары из собственного супермаркета

Glovo открывает специальные центры с товарами, которые можно будет заказать в приложении. Фото: facebook.com/GlovoAppUA

Компания Glovo открывает собственный супермаркет в Киеве на левом берегу. Работать он будет с 8.00 до 23.00.

Компания внедряет новые модели развития бизнеса в Украине, в частности dark stores. То есть открывает специальные центры с товарами, которые можно будет заказать в приложении Glovo. Сейчас это товары следующих категорий: бакалея, сладости и снэки, фрукты и овощи, мясо и колбасные изделия, рыба и морепродукты, молочные продукты и яйца, товары для детей, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, товары для животных и средства для личной гигиены. Ваш заказ доставят курьеры. Самостоятельно приобрести что-то в таких супермаркетах невозможно. Центры созданы исключительно для пользователей сервиса доставки Glovo, сообщили в компании.

"До конца года такой сервис будет присутствовать в пяти городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре", - говорит генеральный менеджер Glovo в Восточной и Центральной Европе Дмитрий Расновский.

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Чтобы курьеры могли быстро доставлять заказы, необходимы магазины в радиусе 3-4 км от пользователей сервиса. Бывают случаи, когда в отдельных районах городов инфраструктура недостаточно развита. Поэтому у пользователей нет большого выбора в приложении. Модель dark store решает эту проблему.

Glovo - сервис доставки, который позволяет приобрести и доставить любой предмет или продукт в пределах вашего города. Компания основана в Барселоне. Сегодня работает в более 900 городах в 22 странах мира на трех континентах - Европе, Центральной Азии, Африке. Ежемесячно в мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн человек. Заказ доставляют более 50 тыс. курьеров. В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года. Работает в 36 городах - Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницком, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком, Кременчуге, Ужгороде, Мариуполе, Умани, Трускавце, Дрогобыче, Черноморске, Бердянске.