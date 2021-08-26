GlobalMoney заявила об очередной волне черного пиара против компании

В GlobalMoney заявляют, что в последнее время конкуренты компании активно распространяют фейки и манипулируют фактами, а иногда вообще прибегают к откровенной лжи

Сообщение с обращением компания обнародовала на своей официальной странице в Facebook.

Об этом сообщает "ДС".

"Мы убеждены, что подобные попытки необоснованного давления и дискредитации МПС GlobalMoney организованы при участии наших недобросовестных конкурентов, о чем ранее сообщали некоторые СМИ.

"Текущая и манипулятивная информация активно распространяется не только в интернет-изданиях, а и в ТГ-каналах и социальных сетях. В то же время, большинство так называемых "аналитических" статей и сообщений базируются на домыслах, откровенных выдумках и искажении фактов", — говорится в сообщении.

Также в компании утверждают, что официальные инстанции Украины, которые, в частности, уполномочены оценивать работу платежной системы "GloblaMoney", не имеют претензий к ее деятельности и руководству. Это подтверждают результаты многих проверок хозяйственной деятельности компании, проводимых в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Ранее наша компания уже сталкивалась с проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны Айбокс Банка. Тогда в дело вмешался Антимонопольный комитет и после проверки вынес решение о наложении штрафа на Айбокс Банк за клевету. В то же время, создается впечатление, что сейчас, чтобы избежать наказания, наши конкуренты привлекли для дискредитации "GloblaMoney" профессиональных "черных" PR-щиков, распространяющих откровенные фейки, вводя в заблуждение не только пользователей сети Интернет, а лидеров общественного мнения", — отмечают в сообщении.

"В связи с этим мы обращаемся к представителям СМИ, общественных организаций и лидеров общественного мнения с просьбой не распространять безосновательные обвинения относительно компании" GloblaMoney", тщательно проверять информацию и обращаться за комментариями к сотрудникам нашей компании, как это предусмотрено стандартами журналистской этики. Мы все стремимся жить в действительно европейской стране, где уважение друг к другу, честная конкуренция, высокие стандарты коммуникаций и нормы Закона — является бесспорным приоритетом. Давайте строить ее каждый день, а не заниматься распространением информационной грязи, которая вредит не только компании, но и ее сотрудникам, их семьям и часто вообще посторонним лицам, которые не имеют никакого отношения к нашей деятельности".

Также в сообщении отмечается, что компания "GlobalMoney" осуществляет свою деятельность исключительно в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с физическими и юридическими лицами Российской Федерации.