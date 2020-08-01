Global Banking & Finance Awards 2020: ICU признана лучшим брокером и компанией по управлению активами в Украине

Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking & Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: "Лучший брокер", "Лучшая компания по управлению активами" и "Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью" в Украине.

Премия учреждена в 2011 году известным международным бизнес-изданием Global Banking & Finance Review. Издание анализирует работу ведущих финансовых компаний более чем в 150 странах Западной, Центральной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и выбирает из них лучших по критериям финансовых достижений, уровня сервиса, долгосрочной стратегии, инновационности и вдохновляющего влияния на общество.

"Уже более 10 лет мы занимаем лидирующие позиции на рынке торговли ценными бумагами и управления активами, сохраняя и приумножая средства клиентов даже во времена нескольких кризисов, через которые прошла наша страна за этот период. Поэтому нам особенно приятно, что результаты работы ICU отмечают не только в Украине, где нас давно и хорошо знают, но они заметны и на международном уровне", - отметил учредитель ICU Константин Стеценко.

Как брокер, ICU – бессменный лидер по объему и количеству биржевых сделок с ОВГЗ в Украине. На первых местах группа закрепилась и в управлении активами: активы инвестиционных и пенсионных фондов под руководством ICU в Украине превышают $70 млн, по доходности фонды также занимают первое место на рынке, а общий объем активов в управлении группы – более $500 млн.

"Не менее важной наградой для нас стало признание благотворительных проектов группы. Публичность в этом направлении помогает привлекать внимание других компаний к добрым делам и заставляет их задуматься, что не все крутится вокруг бизнеса, и без ущерба для себя они тоже могут развивать общество, в котором живут. В этом плане мы концентрируемся на экономическом образовании молодежи, много лет финансируя работу Киевской школы экономики, CFA проекты, Центр усовершенствования экономической журналистики. Также за собственные средства мы переводим на украинский язык и издаем мировые экономические бестселлеры, которые иначе просто не доходят до полок наших книжных магазинов. И вторым направлением КСО мы выбрали для себя вопрос здоровья нации, помогая маленьким воспитанникам БФ "Таблеточки" в борьбе с раком, а также украинским больницам - в борьбе с коронавирусом", - рассказал Константин Стеценко.

Ознакомиться с полными результатами Global Banking & Finance Awards 2020 можно на сайте издания по ссылке.

Финансовая группа ICU основана в 2006 году выходцами из украинского подразделения голландского ING Bank. Группа специализируется на предоставлении брокерских и инвестиционно-банковских услуг, управлении активами и венчурном финансировании. В управлении группы находятся активы размером свыше $500 млн. Соучредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.