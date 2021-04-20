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вторник, 20 апреля 2021 11:26

Глава ГФС Мельник рассказал об атаке на Службу со стороны теневого рынка топлива

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Глава ГФС Мельник рассказал об атаке на Службу со стороны теневого рынка топлива
Председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник: "Представители теневого рынка топлива давят на ГФС". Фото: Громадське телебачення

Представители теневого рынка топлива давят на ГФС из-за активной работы по выявлению и ликвидации незаконных производств и точек реализации топлива.

Об этом заявил в своей колонке на Интерфакс-Украина, глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.

"В начале апреля был подписан меморандум, определяющий борьбу с теневым рынком важным направлением работы Кабинета министров. Ключевую роль в исполнении правительственных обязательств взяла на себя Государственная фискальная служба. Реакция теневиков последовала незамедлительно: под нашим офисом на Львовской площади появились митингующие, которые выкрикивали свои требования, заглядывая в мобильные телефоны", - отмечает Мельник.

По словам главного налоговика страны, сотрудниками ГФС за три месяца этого года изъято контрафактное топливо объемом более 15 тыс. тонн на сумму 516 млн грн, что практически равно суммам конфискации за весь 2020 год в размере 540 млн грн. Выявлены и закрыты семь крупных незаконных производств (мини-НПЗ), прекращена деятельность 221 точки по продаже нелегального топлива, демонтирована 151 нелегальная АЗС и применены штрафные санкции на сумму 136 млн грн.

"Для сравнения - сумма конфискации топлива в 2021 году эквивалентна стоимости около 600 аппаратов ИВЛ, в которых нуждаются отечественные больницы в условиях напряженной эпидемиологической ситуации в стране. Или же стоимости проведения 500 тыс. ПЦР-тестов", - заявляет глава ГФС Мельник.

Мельник также отмечает, что никакие митинги, заказные информационные кампании, фейки и т.п. не способны заставить ГФС свернуть работу, направленную на выявление и ликвидацию незаконных производств и точек реализации топлива. А появление таких кампаний он и его коллеги воспринимают исключительно как доказательства правильности их пути.

Как сообщалось ранее, 12 апреля под зданием ГФС прошел немногочисленный пикет, организаторы которого обвиняли ДФС в попустительстве неуплаты налогов одному из крупнейших легальных операторов топливного рынка.

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Дата
20
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