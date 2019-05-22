Глава Администрации президента рассказал условия снижения цены на газ для населения

В АП прокомментировали снижение цены на газ. Фото: Униан

Администрация президента рассматривает возможности снижения тарифов на газ для населения, однако должна согласовывать такие решения с Международным валютным фондом.

"Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций", - заявил новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов

По его словам, Украина оказалась в ситуации, когда вынуждена согласовывать решения с МВФ, поскольку рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос про мирные условия с Россией могут быть вынесены на всеукраинский референдум - глава АП Андрей Богдан

Напомним, что снижение цены на газ для населения было одним из пунктов предвыборной программы Владимира Зеленского.