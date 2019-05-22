Глава Администрации президента рассказал условия снижения цены на газ для населения

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1584
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5166
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1620
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1908
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3493
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6912
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67622
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1233
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2520
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1584
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 540
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1080
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1890
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1170
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 05:51

Глава Администрации президента рассказал условия снижения цены на газ для населения

  Комментировать
Глава Администрации президента рассказал условия снижения цены на газ для населения
В АП прокомментировали снижение цены на газ. Фото: Униан

Администрация президента рассматривает возможности снижения тарифов на газ для населения, однако должна согласовывать такие решения с Международным валютным фондом.

"Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций", - заявил новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов

По его словам, Украина оказалась в ситуации, когда вынуждена согласовывать решения с МВФ, поскольку рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос про мирные условия с Россией могут быть вынесены на всеукраинский референдум - глава АП Андрей Богдан

Напомним, что снижение цены на газ для населения было одним из пунктов предвыборной программы Владимира Зеленского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава Администрации президента рассказал условия снижения цены на газ для населения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 119694
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 33013
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 29151
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 27801
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 19719
Экономика
Беларусь снимает ограничения на поставку топлива в Украину
Беларусь снимает ограничения на поставку топлива в Украину Просмотров: 90
Какую работу украинцы ищут за рубежом
Какую работу украинцы ищут за рубежом Просмотров: 639
Если рынок электроэнергии не удастся запустить полностью, то с 1 июля его можно вводить поэтапно - Воллер
Если рынок электроэнергии не удастся запустить полностью, то с 1 июля его можно вводить поэтапно - Воллер Просмотров: 117
Суд подтвердил правомерность действий госисполнителя, который арестовал счета и имущество главы комитета Американской торговой палаты Татьяны Поповой за долги на $ 6 млн перед "Райффайзен Банк Аваль"
Суд подтвердил правомерность действий госисполнителя, который арестовал счета и имущество главы комитета Американской торговой палаты Татьяны Поповой за долги на $ 6 млн перед "Райффайзен Банк Аваль" Просмотров: 162
UKRCEMFOR-2019 откроют вице-премьер Зубко и министр Омелян
UKRCEMFOR-2019 откроют вице-премьер Зубко и министр Омелян Просмотров: 99
Больше всего комментируют
16
Зеленский распускает Раду
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
6
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 20429
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua