ГФС Мельника уничтожает "белый" табачный бизнес, покрывая "черных" и "серых" торговцев - юрист

Сотрудники ГФС начали фактическое уничтожение легальных компаний рынка розничной торговли табачными изделиями Киева. Фискалы осуществляют немотивированное давление на "белые" компании, работающие полностью в правовом поле, в то время, как в столице расцвела торговля контрабандными сигаретами.
Об этом заявили участники пресс-конференции.
В частности, адвокат одной из пострадавших от произвола ГФС компаний ООО "Кордванс" Андрей Соронович рассказал, как в пятницу, 21 мая, в офисе и на складе предприятия, главное следственное управление ГФС провело незаконные обыски.
"Следственные действия начались в 19:30 в офисе по улице Топорского в районе Дарницы. В складских помещениях компании на Троещине обыски начались после 22:00. Что вообще противоречит законодательству. Да и здравому смыслу", - заявил адвокат.
Юрист отметил, что представители ГФС нарушили ряд процессуальных норм. В частности, во время обыска применили физическую силу в отношении сотрудников офиса и нанесли им физические повреждения.
"Выбили дверь в здание, хотя в этом не было никакой необходимости. Грубо повалили людей на пол. Конечно, мы задокументировали все повреждения, фискалам это так просто не подарим. В Днепровском районном отделении уже возбуждено уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений. Следующее. В постановлении суда говорилось об изъятии только документов и печатей предприятия. Впрочем, фискалов они не интересовали, изымать их они не собирались. Вместо этого они забрали телефоны, компьютеры и деньги. Интересно, что изымали они одну сумму денег, а в ходатайстве в суд об аресте этих средств указали меньшую сумму. Простите, это банальное воровство со стороны работников ГФС", - сообщил Соронович.
По словам адвоката, самое интересное происходило на складе компании. Вопреки законам, ГФС проводило там обыски с десяти вечера до трех ночи. После чего силовики сделали "приостановление обыска".
"Это вообще что-то новое в юридической практике. Понятие "приостановление обыска" в законодательстве вообще не существует! Тем не менее, они опечатывают склад, выставляют пост с оперативных сотрудников. Фактически блокируют деятельность компании, которая не может доставить товар на точки реализации. Обыск начинается повторно в понедельник, 24 мая, с другими понятыми, что также является грубым нарушением. Хотя соответствующее постановление суда действует только на одно мероприятие в помещение. Как и в случае с обыском офиса, документы их не интересовали. Однако они начали перечислять товар на складе. Впоследствии опять прекратили обыск и так же заблокировали склад. Так повторялось несколько раз. В общем ГФС не давала работать предприятию пять дней! В конце концов, они ушли ни с чем. Однако главное - обыски были инициированы по поддельному рапорту работника ГФС, абсолютно вся информация в этом "документе" - недостоверна. Это легко проверить", - рассказал Соронович.
Юрист подчеркнул, что ООО "Кордванс" является легальной компанией. На весь товар имеются накладные и другие документы, соответствующие всем возможным стандартам. Какие же тогда претензии имела ГФС к абсолютно "белой" компании?
"По моему субъективному мнению юриста вся эта история произошла по нескольким причинам. Первая. ГФС осталось работать до сентября. Далее их дела перейдут в новый орган - Бюро экономической безопасности. У руководства службы надежды на их переход к БЭБ. Поэтому им нужны громкие результаты работы. А где их взять, если незаконную торговлю "крышуют" чиновники ГФС. Поэтому и тщетно пытаются найти какие-то нарушения в "белых" компаний. Вторая причина. Если перебраться в БЭБ не получится, то уже сейчас им нужно монетизировать свои должности. Они пользуются моментом, чтобы зайти в крупные легальные торговые сети. И обеспечить себе безбедную пенсию. Третья причина. "Белым" компаниям, которые платят все налоги, очень трудно конкурировать с теневыми фирмами, которые платят только своей "крыше". А я считаю, что торговцев контрафактными и контрабандными табачными изделиями контролируют именно чиновники ГФС. Вы же видите, что нелегальные лотки, торгующие сигаретами, фискалы не трогают! А легальный бизнес постоянно задает вопрос "черных" и "серых" фирм на табачном рынке. Поэтому им необходимо заткнуть рты, чтобы не хотелось жаловаться. Плюс подмять весь табачный рынок под одного хозяина", - отметил Соронович.
Адвокат убежден, что все старые кадры с ГФС ни в коем случае не должны попасть на работу в БЭБ. Специалист считает, что атака на легальный бизнес происходит под непосредственной протекцией руководителя ГФС Вадима Мельника. При поддержке начальника ГУ расследований финпреступлений Владимира Ткаченко, который непосредственно занимается подакцизной продукцией и и.о. заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Виталия Беспьятчука. Сам Мельник реагирует на жалобы предпринимателей на давление правоохранителей словам, "все происходит все в рамках закона".
Более того, глава ГФС не скрывает своей попытки возглавить БЭБ. "Я считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу продолжить работу в этом направлении", - заявил Мельник во время брифинга 28 мая.
"Мельник вообще не может претендовать на пост главы БЭБ! ГФС - это банда, которая наживается на легальном бизнесе и "рисует" себе достижения. По моей информации, кроме моих клиентов, ГФС в течение 21-27 мая штурмовала еще шесть легальных табачных фирм и много компаний из других отраслей, в которых никогда не было никаких проблем ни с налогами, ни с акцизами. Впрочем, не все решаются выступить открыто против такого монстра, как ГФС. Мы уже второй год живем в условиях эпидемии коронавируса, бизнесу и так очень сложно. Поэтому мы призываем предпринимателей, если против ваших компаний фискалы применили те же методы, не молчать, а объединяться и вместе требовать справедливости. Если этот беспредел ГФС не остановить, то к сентябрю легального бизнеса не останется ни в Киеве, ни в Украине", - подытожил юрист.
Комментарии