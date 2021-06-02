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среда, 02 июня 2021 12:25

ГФС Мельника уничтожает "белый" табачный бизнес, покрывая "черных" и "серых" торговцев - юрист

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ГФС Мельника уничтожает &quot;белый&quot; табачный бизнес, покрывая &quot;черных&quot; и &quot;серых&quot; торговцев - юрист
Сотрудники ГФС начали уничтожение легальных компаний рынка розничной торговли табачными изделиями

Сотрудники ГФС начали фактическое уничтожение легальных компаний рынка розничной торговли табачными изделиями Киева. Фискалы осуществляют немотивированное давление на "белые" компании, работающие полностью в правовом поле, в то время, как в столице расцвела торговля контрабандными сигаретами.

Об этом заявили участники пресс-конференции.

В частности, адвокат одной из пострадавших от произвола ГФС компаний ООО "Кордванс" Андрей Соронович рассказал, как в пятницу, 21 мая, в офисе и на складе предприятия, главное следственное управление ГФС провело незаконные обыски.

"Следственные действия начались в 19:30 в офисе по улице Топорского в районе Дарницы. В складских помещениях компании на Троещине обыски начались после 22:00. Что вообще противоречит законодательству. Да и здравому смыслу", - заявил адвокат.

Юрист отметил, что представители ГФС нарушили ряд процессуальных норм. В частности, во время обыска применили физическую силу в отношении сотрудников офиса и нанесли им физические повреждения.

"Выбили дверь в здание, хотя в этом не было никакой необходимости. Грубо повалили людей на пол. Конечно, мы задокументировали все повреждения, фискалам это так просто не подарим. В Днепровском районном отделении уже возбуждено уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений. Следующее. В постановлении суда говорилось об изъятии только документов и печатей предприятия. Впрочем, фискалов они не интересовали, изымать их они не собирались. Вместо этого они забрали телефоны, компьютеры и деньги. Интересно, что изымали они одну сумму денег, а в ходатайстве в суд об аресте этих средств указали меньшую сумму. Простите, это банальное воровство со стороны работников ГФС", - сообщил Соронович.

По словам адвоката, самое интересное происходило на складе компании. Вопреки законам, ГФС проводило там обыски с десяти вечера до трех ночи. После чего силовики сделали "приостановление обыска".

"Это вообще что-то новое в юридической практике. Понятие "приостановление обыска" в законодательстве вообще не существует! Тем не менее, они опечатывают склад, выставляют пост с оперативных сотрудников. Фактически блокируют деятельность компании, которая не может доставить товар на точки реализации. Обыск начинается повторно в понедельник, 24 мая, с другими понятыми, что также является грубым нарушением. Хотя соответствующее постановление суда действует только на одно мероприятие в помещение. Как и в случае с обыском офиса, документы их не интересовали. Однако они начали перечислять товар на складе. Впоследствии опять прекратили обыск и так же заблокировали склад. Так повторялось несколько раз. В общем ГФС не давала работать предприятию пять дней! В конце концов, они ушли ни с чем. Однако главное - обыски были инициированы по поддельному рапорту работника ГФС, абсолютно вся информация в этом "документе" - недостоверна. Это легко проверить", - рассказал Соронович.

Юрист подчеркнул, что ООО "Кордванс" является легальной компанией. На весь товар имеются накладные и другие документы, соответствующие всем возможным стандартам. Какие же тогда претензии имела ГФС к абсолютно "белой" компании?

"По моему субъективному мнению юриста вся эта история произошла по нескольким причинам. Первая. ГФС осталось работать до сентября. Далее их дела перейдут в новый орган - Бюро экономической безопасности. У руководства службы надежды на их переход к БЭБ. Поэтому им нужны громкие результаты работы. А где их взять, если незаконную торговлю "крышуют" чиновники ГФС. Поэтому и тщетно пытаются найти какие-то нарушения в "белых" компаний. Вторая причина. Если перебраться в БЭБ не получится, то уже сейчас им нужно монетизировать свои должности. Они пользуются моментом, чтобы зайти в крупные легальные торговые сети. И обеспечить себе безбедную пенсию. Третья причина. "Белым" компаниям, которые платят все налоги, очень трудно конкурировать с теневыми фирмами, которые платят только своей "крыше". А я считаю, что торговцев контрафактными и контрабандными табачными изделиями контролируют именно чиновники ГФС. Вы же видите, что нелегальные лотки, торгующие сигаретами, фискалы не трогают! А легальный бизнес постоянно задает вопрос "черных" и "серых" фирм на табачном рынке. Поэтому им необходимо заткнуть рты, чтобы не хотелось жаловаться. Плюс подмять весь табачный рынок под одного хозяина", - отметил Соронович.

Адвокат убежден, что все старые кадры с ГФС ни в коем случае не должны попасть на работу в БЭБ. Специалист считает, что атака на легальный бизнес происходит под непосредственной протекцией руководителя ГФС Вадима Мельника. При поддержке начальника ГУ расследований финпреступлений Владимира Ткаченко, который непосредственно занимается подакцизной продукцией и и.о. заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Виталия Беспьятчука. Сам Мельник реагирует на жалобы предпринимателей на давление правоохранителей словам, "все происходит все в рамках закона".

Более того, глава ГФС не скрывает своей попытки возглавить БЭБ. "Я считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу продолжить работу в этом направлении", - заявил Мельник во время брифинга 28 мая.

"Мельник вообще не может претендовать на пост главы БЭБ! ГФС - это банда, которая наживается на легальном бизнесе и "рисует" себе достижения. По моей информации, кроме моих клиентов, ГФС в течение 21-27 мая штурмовала еще шесть легальных табачных фирм и много компаний из других отраслей, в которых никогда не было никаких проблем ни с налогами, ни с акцизами. Впрочем, не все решаются выступить открыто против такого монстра, как ГФС. Мы уже второй год живем в условиях эпидемии коронавируса, бизнесу и так очень сложно. Поэтому мы призываем предпринимателей, если против ваших компаний фискалы применили те же методы, не молчать, а объединяться и вместе требовать справедливости. Если этот беспредел ГФС не остановить, то к сентябрю легального бизнеса не останется ни в Киеве, ни в Украине", - подытожил юрист.

kp.ua
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