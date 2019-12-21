Германия выступила против санкций США по "Северному потоку 2"

Германия выразила протест санкциям Америки. Фото: depositphotos.com

Германия выступает против американских санкций, введенных за строительство российского газопровода "Северный поток-2".

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела", - заявила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает DW.

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Она добавила, что, учитывая переговоры между Украиной и Россией о транзите российского газа через Украину в ЕС "такие американские меры, прежде всего призваны защищать Украину, особенно непонятными".

В Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, также не согласны с санкциями.

"Этот односторонний шаг является бременем для двусторонних отношений. Введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", взамен лишь задержат ее", - сказал внешнеполитический представитель СДПГ Нильс Шмид.

Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, 21 декабря. Содержит военную помощь Украине на сумму в $ 300 млн и санкции против российских газопроводов. Документ вводит санкции на связанные с российским газопроводом "Северный поток-2" и "ТуркСтрим" компании и запрещает военное сотрудничество с Россией. Компания Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2" приостановила участие в строительстве газовопроводу.