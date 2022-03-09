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Спецтема: Война России против Украины

Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT – Bloomberg

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Берлин препятствует отключению Сбербанка от SWIFT.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные агентством документы.

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Автор: Bloomberg
  Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT
Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT

Европейский Союз согласовал отключение российских банков ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и ВЭБ РФ от системы SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. Послы ЕС согласились отключить семь российских банков, но пощадили крупнейшего в стране кредитора "Сбербанк" и банк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту "Газпром".

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