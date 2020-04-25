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суббота, 25 апреля 2020 17:37

Где взять средства, чтобы рассчитаться с долгами - министр финансов раскрыл планы

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Где взять средства, чтобы рассчитаться с долгами - министр финансов раскрыл планы
Чтобы погасить внешние долговые платежи, Украине необходимо около $6,2 млрд. Фото: pixabay.com

В конце мая Украина должна погасить пятилетние внешние облигации на $1 млрд, выпущенные под гарантии правительства США.

"Несмотря на кризис, вызванный распространением коронавируса, планируем выполнять долговые обязательства вовремя и в полном объеме", - пояснил министр финансов Сергей Марченко, пишет Reuters.

По его словам, рассчитаться с внешнимы заимствованиями поможет финансирования международных партнеров.

Украина планирует заимствовать более $9 млрд из внешних источников, свидетельствует бюджет-2020. Чтобы погасить внешние долговые платежи, необходимо около $6,2 млрд.

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"Есть соглашение с МВФ, что в этом году средства, предусмотренные новой программой, будут поступать в бюджет, а не в резервы НБУ, как это было раньше", - пояснил Марченко.

Министр отметил, что Украина завершает переговоры о получении кредита от Всемирного банка.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае. Условиями для окончательного открытия программы стало принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойський" законопроект), а также обновленного закона о госбюджете. Поэтому Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли.

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