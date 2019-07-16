Где в Украине экономика растет быстрее всего

В прошлом году в Украине в рейтинге регионов с наибольшими темпами роста ВВП лидировали Житомирская, Винницкая и Волынская обл.

По сравнению с 2013 годом области показали рост от 13 до 19%, написал в Facebook экономист Владимир Компаниец.

Автор: Facebook В этом году 16 областей и Киев вышли на объемы производства больше, чем в 2013-м.

По его словам, в этом году 16 областей и Киев вышли на объемы производства больше, чем в 2013-м.

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Наименьшие темпы роста ВВП в 2018-м зафиксировали в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской обл.

В прошлом году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017-м, свидетельствуют данные Госстата. Это лучший показатель за последние 7 лет.