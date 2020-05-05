Где в Киеве самые дешевые квартиры

В апреле квадратный метр в новостройках в среднем стоил 28 435 грн. Это на 1,5% меньше по сравнению с мартом. В то же время за год цена выросла на 13,5%.

Больше всего упала цена на квартиры в премиум-сегменте - на 3,7%. Квадратный метр стоит на уровне 67 506 грн. Купить квартиру в эконом классе стоит 20 023 грн за кв. м. Это на 2,3% меньше, чем было в марте, пишет 100realty.

Автор: 100realty.ua Больше всего упала цена на квартиры в премиум-сегменте - на 3,7%.

Дешевле всего в Киеве продают квартиры в новостройках Деснянского района. Квадратный метр в среднем стоит 20 600 грн. В Дарницком районе купить квартиру можно по цене 22 952 грн за кв. м. В Оболонском придется отдать 24 297 грн за кв. м.

Автор: 100realty.ua Дешевле всего в Киеве продают квартиры в новостройках Деснянского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продажи упали: почему украинцы отказываются покупать квартиры

Дороже всего недвижимость стоит в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах столицы. Просят от 28 000 до 51 500 грн за кв. м.

В результате экономического кризиса, который вероятно начнется после карантина, квартиры могут подешеветь на 2-10%. На столько в цене выросла недвижимость в течение прошлого года.