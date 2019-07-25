Где в Киеве больше всего рискованных новостроек

Без необходимых лицензий на выполнение строительных работ в Киеве строят 12 объектов - 5% новостроек. Фото: Depositphotos

В Киеве 73% от всех новых жилых объектов - рискованное строительство.

Так, в столице насчитывается 152 рисковых объекта строительства, свидетельствует исследование компании Monitor.Estate.

"В Киеве есть 107 объектов возведенных на землях с ненадлежащим целевым назначением. Это больше 51% от общего количества новостроек. Без разрешений на выполнение строительных работ сводят 101 объект, или 48% от общего количества", - говорит основатель компании Владимир Копоть, передает Інтерфакс.

В ходе исследования проанализировали 208 объектов столичного жилищного строительства с терминов ввода в эксплуатацию в 2019-2022 годах.

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Так, без необходимых лицензий на выполнение строительных работ сводят 12 объектов - 5% новостроек. Еще 125 строят при наличии налогового долга у застройщиков.

Больше всего рисковых новостроек в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

В Украине вкладчики 120 долгостроев остались без средств и нового жилья. Это приблизительные данные Минрегионстроя. Точная информация о проблемных объектах и людях, которые вложили деньги в проблемное строительство, отсутствует.