Где украинцы получают самые большие коммунальные платежки

В Украине самые большие коммунальные платежки получают жители Днипра, Кропивницкого и Сум. Меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Семья из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 м² без счетчиков, за коммуналку платит 3466 грн. В Кропивницком без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды расходы составляют 3379 грн. В Сумах - 3350 грн, посчитала Liga.Бизнес.

Автор: biz.liga.net Основную часть коммунальных платежей составляют расходы на газ и электроэнергию.

Наименьшая платежка в Ужгороде. По расчетам издания, без тарифа за отопление и снабжение горячей воды за коммуналку платят 854,5 грн. В то же время жители говорят, что реальные счета большие - на уровне 1,5-2,0 тыс. грн.

Автор: biz.liga.net Наименьшая платежка в Ужгороде.

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Основную часть коммунальных платежей составляют расходы на газ и электроэнергию. Горожане активно используют бойлеры и котлы.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится дополнительно в феврале.