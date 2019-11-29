Где украинцы чаще всего рассчитываются карточками

Украинцы чаще всего карточкой оплачивают покупки в магазинах, рассчитываются в кафе и других заведениях обслуживания.

51% от всех операций - это расчеты с использованием платежных терминалов, сообщили в Нацбанке.

Четверть всех операций составляют бесконтактные операции с картой (PayPass). А 8% - операции с NFC-гаджетами. Речь идет о Google Pay, Apple Pay.

Автор: НБУ Средний чек на покупку в интернете составляет 465 грн.

Украинцы в среднем за одну операцию с помощью платежных терминалов тратят 239 грн. Средний чек на покупку в интернете составляет 465 грн. Средняя сумма перевода с карты на карту - 1621 грн.

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С начала года количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, выросло на 10,3% - до 230,2 тыс.

В Украине с января по октябрь 2019-го стало на 9% больше платежных карточек. На 1 октября насчитывалось 64,7 млн шт. Среди них активными являются 60% платежных карточек.