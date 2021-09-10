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воскресенье, 12 сентября 2021 21:10

Где строят больше всего нового жилья: обзор рынка

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Где строят больше всего нового жилья: обзор рынка
За полгода сдали 62326 квартир. Фото: pixabay.com

За январь-июнь 2021 года общая площадь жилых зданий принятых в эксплуатацию составила 4797229 кв. м.

За полгода сдали 62326 квартир. Из них 79,52% расположены в многоквартирных домах. 76,5% построены в городах и 23,5% - в сельской местности. Для сравнения - в течение 2020 года сдали в эксплуатацию 65371 квартиру.

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Лидером по количеству нового жилья остается Киевская область - 8619 квартир. На втором месте Львовщина - 8559. На третьем - Одесская область, там ввели в эксплуатацию 7093 квартиры, передает domik.ua.

Средний размер квартир в новостройках составляет 76,6 кв. м.

Также за полгода приняли в эксплуатацию 2,3 млн кв. м нежилых зданий. Среди них - гостиницы, рестораны, офисы, торговые центры, склады, школы, больницы.

Квартиры в новых домах эконом-класса подешевели в конце лета на 1,8%. Если весь прошлый год цены были относительно стабильными, то в этом году наблюдается тенденция на уменьшение стоимости. Средняя цена в домах эконом-класса составляет 25842 грн за кв. м.

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Дата
12
сентября

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