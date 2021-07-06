Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты

Один из самых желанных туристических направлений летом - Турция. Фото: pixabay.com

Летом украинцы чаще всего выбирают отдых в Турции. Там доступные цены, работает система "все включено". Даже ПЦР-тестирование на коронавирус не помеха, рассказала Gazeta.ua менеджер туристического агентства "Макинтур" Татьяна Мяленко.

"На втором месте по продажам - Египет. Далее - Греция. Для пересечения границы нужен ПЦР-тест и заполнить форму для установления местонахождения пассажира не позднее 24 часов до вылета. В пятерку по продажам входят Черногория и Албания. Туда можно попасть без тестов", - объясняет Мяленко.

По словам директора туристического агентства "ТурБонжур" Елены Цыганок, весной украинцы активно покупали путевки в Доминикану, Мальдивские острова. Летом там не сезон.

"Такой отдых дороже, чем в Египте или Турции. Цена выше из-за долгих перелетов, организации инфраструктуры на островах", - отмечает она.

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Добавляет, что в этом сезоне сохраняются ограничения, связанные с распространением коронавируса. В аэропортах и ​​в ресторанах действует масочный режим. По новым правилам работает система "все включено". Блюда находятся за стеклянными витринами. Их выдают официанты.

Каждый 10-й украинец в этом году отправится в отпуск за границу, каждый пятый - собирается в путешествие в пределах Украины. В оккупированный Крым хочет поехать 1% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 8-9 июня. Поехать в Карпаты или за границу имеют возможность в основном мужчины. Среди женщин больше тех, кто будет отдыхать дома, на даче или у родственников в селе. 25% граждан вообще не могут позволить себе отдых.