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вторник, 12 мая 2020 21:10

Где найти работу человеку без опыта

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Где найти работу человеку без опыта
На сайтах поиска работы есть вакансии для соискателей без опыта. Фото: unsplash.com

Чтобы найти работу не обязательно иметь годы опыта. Компании готовы трудоустраивать людей и обучать их особенностям той или иной сферы занятости.

Кроме того, предлагают достойную заработную плату и удобный график работы, пишет Work.ua.

Риелтор

В компанию, которая занимается продажей недвижимости в Днепре, нужен менеджер. Это может быть человек без опыта работы, но с пониманием сферы продаж. Работать придется с базой клиентов, вести переговоры и выполнять операции с недвижимостью. Зарплата будет состоять из бонусов и процента от сделок.

Кладовщик

Нужны работники в интернет-магазин на склад в Бровары. Приглашают мужчин до 50 лет в хорошей физической форме. Нужно будет разбирать товар. Работать можно как в дневную, так и ночную смену 15 рабочих дней в месяц. За это обещают от 12 до 18 тыс. грн.

Младший аудитор

Специалиста ищут в Тернополе для контроля выполнения сотрудниками требований внутренних стандартов, проверки эффективности бизнес-операций, подготовки отчетов о проверках. Нужен человек с высшим профильным образованием, но можно без опыта в сфере аудита.

Кассир

Сеть супермаркетов ищет кассиров в магазины в Сумах, Лисичанске, Харькове, Ровно, Энергодаре, Киеве. Обещают официальное трудоустройство и гибкий график работы. Также скидки на товары собственного производства. Кроме того, работу без опыта предлагают грузчикам, обвальщикам мяса, заготовителям рыбы, охранникам, упаковщикам, специалистам по приему и учету товаров, помощникам руководителей магазина.

Специалист по работе с клиентами

В Житомире ищут специалиста, который будет звонить клиентам банка и рассказывать о новых услугах. Новых клиентов искать не нужно. Обещают гибкий график работы. Зарплата состоит из ставки и премий на уровне 10 тыс. грн.

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Сборщик электротехнических изделий

Работу на производстве предлагают мужчинам в возрасте 25-50 лет. Рассмотрят кандидатуры людей с недостатками слуха и речи. Придется собирать и упаковывать несложные электротехнические изделия из пластика и металла. Зарплату будут выплачивать дважды в месяц. В двойном размере будут оплачивать сверхурочную работу.

Мерчендайзер

В кондитерские магазины в Харькове нужен торговый представитель. Мерчендайзер будет заниматься выкладкой товара, оформлением фирменного оборудования. В то же время ищут человека с личным авто. Предлагают официальное трудоустройство, обучение и компенсацию мобильной связи и амортизации машины.

В конце апреля - начале мая интерес украинцев повысился на поиск работы как внутри Украины, так и за рубежом. Об этом свидетельствует экономический отчет недели от Национального банка.

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