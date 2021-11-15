ГБР вызывает к следователю экс-министра Демчишина

Главное следственное управление Государственного бюро расследований опубликовало сообщение о вызове министра энергетики и угольной промышленности в 2014-2016 годах Владимира Демчишина.

Его обвиняют в содействии террористической группе или террористической организации. Он фигурирует по делу депутата Виктора Медведчука.

Демчишина вызывают в следственное Государственное бюро расследований на 10:00 19 ноября 2021 года.

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Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение министру энергетики и угольной промышленности в 2014-16 годах Владимиру Демчишину. "Должностное лицо в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначило на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций Л/ДНР", - отмечается в сообщении.