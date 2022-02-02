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среда, 02 февраля 2022 05:17

Газпром вдвое увеличил транзит газа через территорию Украины

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Газпром вдвое увеличил транзит газа через территорию Украины
Через Украину стали качать больше газа. Фото: Униан

1 февраля российская компания Газпром вдвое увеличила транзит газа через территорию Украины до 107 млн куб. м в сутки.

Компания вернулась в законтрактованные объемы, прокомментировал генеральный директор "Оператор ГТС" Сергей Макогон для "Униан".

"Суточная прокачка газа увеличилась с 54 млн куб. м до 107 млн ​​куб. м", - сообщил гендиректор.

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Такой объем транзита прописан в действующем контракте с Газпромом.

"Бронь Газпромом 109 миллионов кубометров в сутки. То есть они просто вернулись к контрактным объемам", - объяснил Макогон.

Украина начала физически импортировать газ из Венгрии. Соглашение позволяет транспортировать до 8 млн. куб. м природного газа ежесуточно. Вместе со снабжением 27 млн куб. м из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн куб. м в сутки.

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