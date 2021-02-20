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суббота, 20 февраля 2021 01:11

Газпром сильно уменьшил транзит газа через Украину

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Газпром сильно уменьшил транзит газа через Украину
Газпром стал меньше транспортировать газ. Фото: РБК

Газпром знизив транзит газу через Україну.

18 лютого прокачка впала до 88,2 млн куб. м, а це вже на 26% нижче рівня початку місяця, повідомляє російський "Інтерфакс".

З 1 по 16 лютого постачальник прокачував через Україну в середньому 119 млн куб. м на добу, мінімум 115,4 млн куб. м, максимум - 120,8 млн куб. м.

У січні 2021 року Газпром прокачав через Україну в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, в грудні - по 182,63 млн кубів.

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За умовами "мінської угоди" газова компанія на довгостроковій основі бронює український транзит на 2021 рік у обсязі 40 млрд куб. м - на добу виходить 110 млн куб. м.

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