Газовые переговоры: назвали дату следующей встречи Украины, России и ЕС

Предыдущие переговоры о транзите газа прошли в Брюсселе 28 октября. Фото: Depositphotos

Трехсторонние переговоры между Украиной, России и ЕС о транзите газа могут состояться 29 ноября.

"Встреча потенциально запланировано на пятницу 29 ноября. Но она может произойти в разном режиме: видеоконференции или в личном. Это мы в среду решим", - заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яневский, передает "Коммерсантъ".

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Предыдущие переговоры о транзите газа прошли в Брюсселе 28 октября. После трехсторонней встречи вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование. Отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемов и тарифов. По его словам, параметры, которые он представил, приемлемые для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Украина готова заключить с Россией долгосрочный контракт на транзит газа сроком на 10 лет с фиксированными объемами транзита. Также ответственностью сторон за нарушение соглашения. Новый контракт планируют заключить по европейским правилам. Для этого в Украине приняли закон о анбандлинге Нафтогаза. Он предусматривает создание независимого от Нафтогаза оператора ГТС.

Контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря 2019 года. Ежегодно транзит газа приносит Украине $3 млрд доходов.