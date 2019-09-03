Газ в Европе стоит дешевле всего за 10 лет

В Украине газ для населения начал дешеветь в мае. Фото: vn.20minut.ua

На европейском рынке газ стоит дешевле за последние 10 лет.

Это связывают с большим предложением голубого топлива на рынке. Объемы поставок газа увеличивают как трубопроводами, так и танкерами, в частности с США, сообщает Bloomberg.

"В сентябре газовые хранилища в Северной Европе буду заполнены. Это создает риск для дальнейшего падения уровня цен на газ", - говорит трейдер нидерландской газовой компании PZEM Ниек ван Коутерен.

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По его словам, если цена будет падать дальше, то некоторые производители будут поставлять меньше газа в Европу. Однако Газпром наоборот будет увеличивать свою долю на европейском рынке.

Он уровня цен в Европе напрямую зависит стоимость газа в Украину. Ведь страна импортирует топливо.

В марте на энергетических биржах Европы газ резко подешевел. 3 апреля украинское правительство обязало Нафтогаз продавать газ населению по рыночным ценам. Газ для населения в Украине начал дешеветь с мая. Эксперты прогнозируют, что цена вырастет во время отопительного периода.