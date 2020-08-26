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среда, 26 августа 2020 15:29

Газ в Европе рекордно подорожал: что это означает для украинцев

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Газ в Европе рекордно подорожал: что это означает для украинцев
Цены на газ для украинцев зависят от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Фото: facebook Оператор ГТС України

В Европе цены на газ поднялись до самых высоких показателей за 5 месяцев. Тысяча кубометров стоит $100.

Цены начали расти в начале августа. 25 августа на голландской бирже TTF контракт с поставкой "на день вперед" закрылся на уровне $103,6 за тыс. куб. м, пишет "Інтерфакс".

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В Европе цены начали расти после повышения показателей в Азии. Кроме того, цена в $100 за тыс. куб. м - минимальная безубыточная для российского Газпрома при поставках газа в Европу.

Цены на газ для украинцев зависят от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Если не заключить договор с поставщиком по фиксированной цене, стоимость газа для населения будет меняться ежемесячно.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Домохозяйства могут выбирать поставщика. Раныше цену газа для населения регулировал Кабмин. Ее устанавливали в соответствии со специальными обязательствами Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку.

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Дата
26
августа

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