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вторник, 01 декабря 2020 09:40

Газ подорожает: повысят тарифы на распределение

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Газ подорожает: повысят тарифы на распределение
Тарифы для 20 из 22 облгазов планируется повысить. Фото: unsplash

Тарифы на услуги распределения природного газа на 2021 год повысят.

Соответствующие проекты обнародовала Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает "Экономическая правда".

Нацкомиссия решила одобрить и обнародовать на официальном сайте постановления об установлении тарифов для 22 операторов газораспределительных сетей, чтобы получить замечания и предложения.

Согласно документам, тарифы для 20 из 22 облгазов планируется повысить.

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В частности, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаза" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0 , 89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр .

При расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015 - 2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015 - 2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

В условиях открытого рынка газа для населения поставщики делают акционные предложения на отопительный сезон или год.

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Дата
01
декабря

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