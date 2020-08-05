С 1 августа все домохозяйства, которые являются клиентами Нафтогаза, автоматически перевели на тариф "Месячный". Фото: pixabay.com

В августе газ для населения подорожал до 3,24 грн за куб. Цена не учитывает налогов и стоимости транспортировки.

Кубометр природного газа подорожал на 0,27 грн. Ведь выросла цена на европейском рынке. Это обычно случается с приближением отопительного сезона, передает пресс-служба Нафтогаза.

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Теперь компания будет публиковать тариф "Месячный" на газ для населения в начале каждого месяца потребления. Ранее цена становилась известна после 22 числа.

С 1 августа все домохозяйства, которые являются клиентами Нафтогаза, автоматически перевели на тариф "Месячный". Он предусматривает постоплаты за потребленный газ.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Домохозяйства могут выбирать поставщика. Раныше цену газа для населения регулировал Кабмин. Ее устанавливали в соответствии со специальными обязательств Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцем по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку.