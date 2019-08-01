"Гарантированный покупатель" обратился в ГБР, чтобы спасти "зеленую" энергетику от коллапса

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Госпредприятие "Гарантированный покупатель" подало иск в Государственный бюро расследований на судью Окружного административного суда Киева, решением которого было приостановлено действие постановления об установлении тарифов "Укрэнерго". Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

"Мы подали иск в Государственное бюро расследований (ГБР) на судью Окружного административного суда г. Киев. Поводом стало вынесено ним постановление от 27 июня 2019 о приостановлении действия тарифов НЭК "Укрэнерго". Принятие этого решения имело признаки совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 375 Уголовного кодекса Украины: "постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет", - сообщается на странице предприятия в Facebook.

В сообщении отмечается, что решение суда о приостановлении тарифов повлияло на расчеты "Укрэнерго" с "Гарантированным покупателем", а последнего - с "зеленой" генерацией, расчеты с которой фактически невозможным. А также отмечается, что в результате этого производители электроэнергии из альтернативных источников не смогут вернуть кредитные средства международных финансовых организаций и банковских учреждений, привлеченные на реализацию своих проектов.

"Если производители не получают средства от "Гарантированного покупателя", то не могут погашать кредиты перед банковскими учреждениями. В таком случае они будут иметь обоснованные основания для обращения в международные судебные инстанции с исками о взыскании с государства Украина неполученных средств, выплата которых гарантирована на государственном уровне. Суммы убытков государства в этом случае могут составить около €60 млн за каждый месяц невыплат за электроэнергию, произведенную по зеленому тарифу. Более того, следствием нарушения прав предприятий зеленой энерге тики станет невыполнение обязательств Украины перед Европейским энергетическим сообществом ", - отмечается в сообщении" Гарантированного покупателя ".

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерском управлении на второе полугодие 2019 года. Указанное решение суда существенно усложнило расчеты с предприятиями, производящими электроэнергию из альтернативных источников.

Ранее представители ассоциаций возобновляемой энергетики обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его поддержать стратегическое развитие отрасли возобновляемой энергетики в Украине и не допустить ухудшения инвестиционного климата из-за нарушения предоставленных государством гарантий.