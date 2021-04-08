Forbes назвал успешных предпринимателей Европы: кто из украинцев попал в перечень

8 украинцев попали в список американского Forbes о 30 наиболее успешных предпринимателях Европы в возрасте до 30 лет.
Большинство из них вспомнили в разделе "Технологии", передает Liga.net.
Forbes написал об авторах сервиса Flawless App - 29-летних Лизу Дзюбу и Ахмеда Сулеймана. Они создали инструмент, который используют при создании мобильных приложений.
В список попали 28-летний Ярослав Бойко и 29-летние Денис Дмитренко и Роман Могильный. Это соучредители приложении Reface, который заменяет лицо на фото или видео с сохранением мимики с помощью искусственного интеллекта.
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В список вошла 29-летняя Инна Заименко - основательница A-Labisider. Это приложение, которое ищет и отбирает литературу от академических лабораторий. Такой процесс облегчает биотехнологическим компаниям получения нужной информации.
В категорию "Социальное влияние" попал 25-летний Федор Сердюк - соучредитель проекта Fast, который учит людей навыкам оказания первой помощи.
В категорию "Финансы" вошел Сергей Герасимович, основатель EZ Blockchain, занимающейся разработкой инфраструктуры для блокчейна.
В Forbes отмечают, что средний возраст всех участников списка - 27 лет. 67% участников являются учредителями или соучредителями бизнеса. Совокупно они смогли привлечь более $1 млрд инвестиций.
Агентство Bloomberg обновило список самых богатых людей мира. В рейтинге 298 позицию из 500 занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
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