Фондовый рынок РФ упал, рубль стал самой волатильной валютой в мире

Российский фондовый рынок свалился практически на 10%. Фото:economica

На открытии торгов 22 февраля российский фондовый рынок упал более чем на 9%. Курс доллара после незначительной коррекции приблизился к 81 руб. и продолжает рост, евро преодолело отметку 91 руб.

Так рынок отреагировал на признание РФ так называемых "Л/ДНР" и отправку войск в ОРДЛО, пишет Forbes.

Рубль вышел во главу угла по волатильности среди мировых валют на фоне роста геополитического напряжения. По волатильности рубль обошел турецкую лиру, ранее пережившую рекордный обвал.

Индекс Мосбиржи опустился до 2756,46 пункта, что на 9,2% ниже закрытия прошедшей торговой сессии. Индекс фондовой биржи РТС потерял 10,9% и на минимуме составил 1075,98 пункта.

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Курс доллара, вчера превысивший 80 руб., после незначительной коррекции снова пошел вверх и во вторник приблизился к 81 руб. На максимуме он торговался по 80,97 руб.

Евро подорожало до более чем 91 руб. и на максимуме торговалось по 91,45 руб, дорожая на 1,4% к закрытию 21 февраля. На 10:29 вторника по Киеву европейская валюта стоила 90,7 руб., прибавляя 0,6%.

Во вторник центробанк РФ объявил о мерах по поддержке российских банков на фоне обвала рынков.

Участники рынка опасаются дальнейших санкций Запада.

Из-за угрозы вторжения России Украина ежемесячно с января 2022 года теряет до $5 млрд. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма. "Необратимые потери составляют в этой стрессовой ситуации два – три миллиарда долларов в месяц. Это остановленные инвестиции, дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", - сказал чиновник. Также, по его словам, Украина теряет на финансовых рынках из-за спекулятивного давления. Он блокирует заимствование и давит на курс. Спекулятивное давление на валютный рынок почти полтора – два миллиарда долларов в месяц.