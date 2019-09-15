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воскресенье, 15 сентября 2019 09:46

Фонд Госимущества снова будет судиться с Ахметовым за "Укртелеком"

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Фонд Госимущества снова будет судиться с Ахметовым за &quot;Укртелеком&quot;
Суды в деле "Укртелекома" длятся третий год

Верховный суд Украины постановил направить на новое рассмотрение дело против ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $ 81,9 миллионов пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению инвестпрограммы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на постановление Верховного суда от 28 августа.

Верховный суд отменил решения судов, которые отказали удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ".

Согласно постановлению, в решениях судов первой и апелляционной инстанции не усматривается, на основании каких именно доказательств суды пришли к выводу об осуществлении инвестиций именно на сумму 450 млн. Долларов.

"Ссылаясь на наличие в материалах дела ежегодной сметы инвестиций ООО" ЕСУ ", суды не обратили внимание, что указанные документы касаются инвестиций или расходов" Укртелекома ", а не" ЕСУ ". Учитывая неустановления судами предыдущих инстанций всех обстоятельств дела, необходимых для правильного решения данного спора, решение и постановление в части первоначального иска подлежит отмене, а дело - направлено на новое рассмотрение ", - резюмировали в Верховном суде.

Фонд госимущества по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 миллионов грн.

Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

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Иск в суд о расторжении договора с "ЕСУ" ФГИ подал в середине мая 2017 года, требуя также взыскать 2,17 миллиардов грн пени.

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