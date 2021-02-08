ФЛП оплатили 27,6 млрд грн налогов в год

Каждый предприниматель в Украине платит 15 тис грн единого налога в год. Фото: pexels.com

За 2020 год украинские предприниматели оплатили 27,6 млрд грн налогов. Это на 10% больше, чем в 2019-м.

В среднем каждый предприниматель в Украине платит 15 тис грн единого налога в год. За последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И каждый год количество поступлений увеличивается примерно на 3 млрд грн, сообщает Опендатабот.

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"С начала пандемии украинские предприниматели работали в условиях жестоких изменений. Локдауны доводили бизнес до закрытия, проводились массовые сокращения персонала. Несмотря на это, результаты работы экономики украинских ФЛП, так называемой фопономики, за 2020 год неожиданно удивили", - рассказывает Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Количество предпринимателей в 2020 году почти не изменилась. В 2019 году насчитывалось 1,88 млн бизнесов - сейчас эта цифра выросла до 1,9 млн. Цифра ФЛП растет медленно: в течение года она в среднем увеличивалась на 2 тыс ежемесячно.

Физические лица-предприниматели, которые, кроме бизнеса, имеют основное место работы, могут не платить за себя единый социальный взнос.