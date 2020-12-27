ФЛП и наемные работники уже получили 2,8 млрд помощи - премьер-министр

ФЛП продолжают получать карантинную помощь. Фото: Лига

Физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам выплачено 2,8 миллиарда гривен "карантинной" помощи от государства.

Карантинные 8000 гривен получили 354 тысячи адресатов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря.

"Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты", - добавил премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист

Напоминаем, украинские предприниматели, которые входят в I группу налогоплательщиков, освобождаются от уплаты взносов в бюджет до мая 2021 года.