Fitch подтвердил рейтинг Нафтогаза с позитивным прогнозом

Fitch считает, что ликвидность группы окажется под давлением из-за ожидания высоких капитальных затрат. Фото: ua-energy.org

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уравняло кредитные рейтинги Нафтогаза и Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Это отражает прочную связь компании с государством, пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время в агентстве называют финансовый профиль Нафтогаза достаточно слабым. Там говорят, что в основном это отражает:

- нестабильность бизнеса группы,

- трансформацию после отделения направления транзита газа,

- неопределенность относительно регулирования внутренних цен со стороны правительства,

- взыскание дебиторской задолженности в условиях слабой экономики страны.

Fitch считает, что ликвидность группы окажется под давлением из-за ожидания высоких капитальных затрат. Деньги Нафтогаз планирует инвестировать в расширение ресурсной базы, чтобы со временем остановить снижение добычи газа.

Рейтинговое агентство также отмечает, что валютные риски для Нафтогаза остаются высокими, поскольку около 66% его долга до конца 2020 года было в иностранной валюте. Тогда как большая часть выручки - в гривне.

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Несмотря на то, что остаток денежных средств Нафтогаза до конца 2020 года в размере 37 млрд грн был в иностранной валюте, снижает валютный риск, Fitch ожидает сокращение остатка денежных средств компании.

Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может привести к перебоям с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов.