Финкомпании в 2019-м выдали на 144% больше онлайн кредитов: суммарно - на 18 млрд грн

Лидирующая в Украине 20-ка финансовых организаций в январе-сентябре 2019 года выдала онлайн 84,9% всех кредитов

Если брать во внимание все выданные финансовыми компаниями кредиты, их количество за первые 9 месяцев текущего года возросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Большая часть приходится на займы физическим лицам. Такие данные представил Александр Залетов, член Нацкомфинуслуг. Регулятор сообщает, что на конец сентября 2019 года лицензии на предоставление кредитных услуг имели 674 финансовые организации (в прошлом году – 599).

Число кредитных договоров

С 1 января по 30 сентября текущего года финансовые компании заключили 8,85 миллионов договоров, из них:

• 8,3 млн – с физлицами (в 2018-ом – 5,2 млн);

• 549 000 – с юрлицами (в 2018-ом – 571 000);

• 5 300 – с физлицами-СПД (в 2018-ом – 1 600).

Кто обращается за кредитами

Лидерами по привлечению кредитов от финансовых компаний за 9 месяцев текущего года были предприятия таких отраслей:

• строительная (больше 3 млрд грн = 14,1% от всех договоров с юридическими лицами);

• сфера услуг (больше 3 млрд грн = 14%);

• сельскохозяйственная (502 100 000 грн = 2,2%);

• машиностроительная (187 800 000 грн = 0,8%);

• транспортная (168 800 000 = 0,8%).

Доля онлайн кредитов

В рассматриваемом периоде, финансовые компании дистанционно выдали 67,9% займов (общая сумма – 17,8 млрд гривен). Это на 144,3% больше, чем в первых 9-ти месяцах 2018 года.

Большинство из этих кредитных договоров, а именно охватывающих 98,2% денежных средств от общей суммы, заключались на срок до 90 дней. Наибольшее количество выданных онлайн кредитов приходится на CreditPlus, Moneyveo и Dinero.

Куда рынок пойдет дальше

Лидирующая в Украине 20-ка финансовых организаций в январе-сентябре 2019 года выдала онлайн 84,9% всех кредитов (если говорить не о количестве, а о сумме, то часть составит 89,2%).

Залетов считает, что развитие микрокредитного рынка прямо зависит от того, будет ли принят закон, расширяющий список кредитных договоров, регулируемых ЗУ "О потребительском кредитовании" (№1109).

Этот документ, уверен член Нацкомфинуслуг, обеспечит гражданам возможность отстаивать свои права во время пользования услуг микрокредитования, а также позволит надлежащим образом проверять их кредитоспособность. Еще один положительный эффект от подписания данного законопроекта заключается в том, что заемщики, просрочившие выплату мелких кредитов, будут защищены от попадания в "долговую яму" и соответствующих катастрофических последствий.

Напоминаем, что ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о сплите, предусматривающий ликвидацию Национальной комиссии по финансовым услугам. Ее функции в будущем разделят Нацбанк и Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Регулировать и контролировать деятельность страховых, кредитных, лизинговых и финансовых компаний, а также ломбардов и БКИ, начнет Национальный банк.