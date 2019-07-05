Финансисты объяснили, когда доллар начнет дорожать

На 5 июля Нацбанк установил официальный курс 25,87 грн/долл. Фото: expert.ru

В Украине доллар подешевел, а гривна укрепилась из-за сезонности и притока средств иностранцев. Последние активно покупают государственные ценные бумаги номинированы в гривне, рассказал Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Имеем выгодные цены на внешних рынках на руду, металл, зерно. Благодаря этому торговый баланс Украины вышел в плюс. Ранее был хронический минус. Кроме того, в июне доллар подорожал до 27 гривен из-за заявлений Коломойского о дефолте. Это испугало инвесторов. Правительство и президент объяснили, что причин паниковать нет. Сейчас ситуация стабилизировалась", - объясняет Сергей Фурса.

По его словам, доллар начнет дорожать в августе-сентябре.

"Стремительное падение гривны не будет. К концу года курс будет держаться на уровне 27-28 гривен за доллар. Мощную девальвацию увидим, если не получим кредит МВФ или случится финансовый кризис на внешних рынках", - говорит инвестиционный банкир.

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По словам финансового эксперта Алексея Куща, в Украине искусственно создали дефицит гривны и избыток валюты на рынке.

"Нацбанк искусственно создал дефицит гривны из-за продажи депозитных сертификатов. Кроме того, Минфин продолжает выпускать краткосрочные облигации внутреннего займа. Курс вырастет, когда иностранцы начнут менять гривны на доллары и выводить их из Украины. Этого ждали в июне-июле. Однако до выборов ситуация будет стабильной. Серьезные колебания курса доллара увидим в конце лета", - говорит он.

Добавляет, что дальнейшее обесценивание доллара не выгодно государственному бюджету.

"Нацбанк будет препятствовать укреплению гривны. Будет выходить на рынок и покупать доллары, чтобы сдерживать курсовые скачки. Иначе рискуем не выполнить госбюджет-2019. Укрепление доллара на 1 гривну - это миллиарды недополученных денег на таможне", - резюмирует Алексей Кущ.

Доллар стоит дешевле всего с апреля 2018-го. На 5 июля НБУ установил курс 25,87 грн/долл. Дешеветь доллар начал в конце июля. В июне, наоборот, курс рос. 5 июня составил 27,20 грн/долл. С начала года доллар упал на 6,6%, или на 1,81 грн. 1 января стоил 27,68 грн.