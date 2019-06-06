Финансист объяснил, что влияет на курс доллара

До июня курс валют колебался в диапазоне 26-27 грн/долл. Летом составит - 27-28 грн/долл. Фото: ONLINE.UA

Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире. Она окрепла в то время, когда украинская экономика замедлила темпы роста, сократилось промышленное производство и уменьшились поступления иностранной валюты, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Нацбанк искусственно создал дефицит гривны из-за продажи депозитных сертификатов. Кроме того, Минфин выпускал краткосрочные облигаций внутреннего государственного займа под 20% доходности. Иностранцы вложили в ценные государственные бумаги около 40 миллиардов гривен. Правда уже перестали покупать облигации. В июне-июле будут активно менять гривны на доллары и выводить валюту за границу", - объясняет финансист.

По его словам, до июня курс валют колебался в диапазоне 26-27 грн/долл. Летом составит - 27-28 грн/долл.

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"Осенью из-за больших выплат внешних долгов и отсутствие поддержки со стороны кредиторов, таких как МВФ, резервы Нацбанка начнут таять. В сентябре надо погасить $1,5 миллиарда внешнего долга. Поэтому возможности регулятора поддерживать гривну будут ограничены", - говорит Алексей Кущ.

Добавляет, что на курс валют также влиять политическая ситуация, состояние экономики, цены на руду, металл, зерно на внешних рынках.

В конце мая начал дорожать доллар. 6 июня Национальный банк установил официальный курс на уровне 26,93 грн. Обменники продают валюту по 26,72 грн/долл. Покупают - по 26,66 грн/долл.