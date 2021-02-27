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суббота, 27 февраля 2021 13:56

"Филипп Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТИЕН

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&quot;Филипп Моррис&quot; гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТИЕН
Фото: "Погляд"

Компания "Филип Моррис Украина" гарантировала оплату более 11 млрд грн акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЕН) в государственный бюджет Украины в 2021-2022 годах - в случае более постепенного повышения акциза на ТИЕН в течение этого периода.

Об этом говорится в официальном письме компании "Филип Моррис Украина" профильному Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерству финансов Украины, а также представительству Международного валютного фонда.

В частности, компания гарантировала, что оплатит 4,8 млрд грн акциза на ТИЕН в 2021 году, а также 6,5-7,5 млрд. грн. - в 2022 году.

Предполагается, что повышение акциза на ТИЕН состоится, как и было запланировано до уровня акциза на сигареты. Но, как предлагает Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, это должно произойти в несколько этапов.

В частности, по предложению Комитета, с 1 апреля 2021 ставки акциза на ТИЕН должны вырасти сразу на 200%.

За соответствующее решение проголосовали 19 из 25 членов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в т.ч председатель Комитета Данил Гетманцев.

Ранее к введению такого более постепенного варианта повышения акциза народных депутатов призвала Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

"Речь идет, в том числе о резком повышении ставки налога на ТИЕН на 320%. Ни один законопослушный бизнес, особенно в условиях финансово-экономического кризиса, который сейчас возникла в Украине, не сможет пережить такое разрушительное повышение налога, что также негативно скажется на легальном рынке ТИЕН и создаст риски для государственного бюджета" - заявили в Совете предпринимателей.

В Совете предпринимателей также напомнили, что за предыдущие планы резкого повышения акциза на ТИЕН компании-производители уже начали резко сокращать планы выкупа акцизных марок. Например, в январе 2021 "Филипп Моррис" была вынуждена снизить объемы выкупа марок с ранее запланированных 50 млн к 35 млн. Что означало потенциальную потерю для госбюджета более 300 млн грн доходов только за январь 2021

Более постепенный вариант повышения акциза отстаивали и в Национальной организации розничной торговли (НОРТ).

"Табачная отрасль и легальный рынок розничной торговли смогли бы работать без значительных потрясений в случае не более 200% повышение акциза на ТИЕН" - заявили в НОРТ.

Кроме рисков недовыполнения доходов государственного бюджета, планы резкого повышения акцизов спровоцировали появление китайских контрабандных ТИЕН на украинском рынке.

В частности, в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях была зафиксирована продажа контрабандных китайских ТИЕН под маркой ТС. Активные продажи этих контрабандных ТВЕН начался и в сети интернет.

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