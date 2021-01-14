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четверг, 14 января 2021 17:53

Ferrexpo увеличила объемы производства в кризисном 2020-м

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Ferrexpo увеличила объемы производства в кризисном 2020-м
Компания Ferrexpo реализовала проект увеличения производства обогатительной фабрики. Это позволило в 2020-м повысить продажи на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом

Горно-обогатительные комбинаты Группы Ferrexpo в 2020 году суммарно увеличили выпуск окатышей. Благодаря этому дополнительную работу и заработки получили партнеры компании, были созданы рабочие места, возрос приток валютной выручки в страну и объем налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В 2020 году ГОК Группы Ferrexpo суммарно увеличили выпуск окатышей на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и произвели 11,2 млн т, сообщают в пресс-службе компании.

В прошлом году общий выпуск окатышей с 65-процентным содержанием железа составил 10,8 млн т (рост на 8%), с 62-процентным - 98 тыс. т, производство окатышей прямого восстановления железа (Direct Reduction - DR) с 67-процентным содержанием железа составило 339 тыс. т, в 2019-м эта продукция не выпускалась.

Рост произошел после реализации проекта увеличения производства обогатительной фабрики Группы Ferrexpo. Это позволило повысить продажи предыдущего года на 18% (в 2019 году - 10,5 млн т). Объемы продаж окатышей за прошлый год составили примерно 12,1 млн т, при этом продукция производилась из собственного сырья Ferrexpo.

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Увеличение объемов производства позволило Группе Ferrexpo активно помогать местным общинам в борьбе с Covid-19. В рамках программ корпоративно-социальной ответственности компания передала медучреждениям региона миллионы единиц средств индивидуальной защиты, медикаменты, расходные материалы, аппараты ИВЛ, высокоточное медицинское оборудование, санитарные автомобили и тому подобное.

Налоги и отчисления от работы градообразующих горно-обогатительных комбинатов были направлены в бюджеты Горишних Плавнив, Полтавской области, а также в государственный бюджет Украины. Из них средства перенаправлялись, в частности, в Кременчуг.

В период пандемии коронавируса Ferrexpo обеспечила дополнительной работой партнеров - железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа. Это привело к созданию рабочих мест, что позволило людям не остаться без средств к существованию.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОК и 100% акций Еристовского ГОК. В 2019 году компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

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