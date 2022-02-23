Ferrexpo Константина Жеваго авансом уплатит миллиард гривен налога на прибыль

Компания Ferrexpo заранее заплатит 1 млрд. грн. налога на прибыль в бюджет разных уровней. Фото: Главком

Компания Ferrexpo заранее заплатит 1 млрд. грн налога на прибыль в государственный бюджет и бюджеты разных уровней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В это непростое для Украины время бизнес не может оставаться в стороне. Мы должны объединиться и помочь стране в рамках своих возможностей и компетенции. Поэтому Ferrexpo поддержала инициативу ее основного акционера Константина Жеваго присоединиться к поддержке Украины и оплатить авансом налоговые отчисления на сумму 1 млрд. гривен", - сообщили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Ferrexpo попала в "Книгу рекордов Украины"

Менеджмент и работники Ferrexpo верят в мирную, единую, сильную, финансово стабильную и преуспевающую Украину.

"Наша страна предстала перед сложным вызовом, поэтому мы должны быть сильными, здравомыслящими и неделимыми. Мы продолжаем работать, стабильно выполнять свои обязательства перед работниками, обществом, партнерами и клиентами, и поддерживать экономику нашей страны", - сказал Константин Жеваго.

С 2014 года предприятия Ferrexpo в это непростое для страны время своим кропотливым трудом помогали поддерживать государство и разные отрасли экономики. Сотни миллионов гривен благотворительных средств направлены на улучшение инфраструктуры Министерства обороны Украины и повышение уровня условий проживания военнослужащих.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.