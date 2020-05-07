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четверг, 07 мая 2020 20:13

Фермеры придумали оригинальный способ продажи продукции

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Фермеры придумали оригинальный способ продажи продукции
5 фермеров с Херсонщины объединились во время карантина, чтобы продавать свежую продукцию pixabay.com

5 фермеров с Херсонщины объединились во время карантина, чтобы продавать свежую продукцию. Продают спаржу, зелень, редис, картофель, томаты, клубнику и сыры.

"Сначала возникла идея помочь фермеру, который занимался выращиванием спаржи и зелени. Ему надо было сдавать куда-то продукцию, которую вырастил. Но людей малый ассортимент не заинтересовал. И мы предложили добавить другую продукцию, которую выращивают на Херсонщине. Так получили 4-5 фермеров, которые объединились", - рассказывает Елена Синюк из организации "Земля Таврии".

Организация занимается обучением фермеров и инициировала составлять кооперации для сбыта продукции.

"Когда мы добавили производителя картофеля, редиса и томатов, то сайт стал интересен посетителям и заказов стало больше. Тогда основатель уже не был так пессимистично настроен и поверил, что из такого объединения что-то может получиться", - продолжает Синюк.

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Учредители рассчитывали, что основными клиентами станут жители Херсона и области. Когда начали получать заказы из других регионов, то были очень удивлены, но попытались сформировать посылки и отправить по почте.

"Люди, которые получили посылки, были довольны качеством, выставляли эти посылки в соцсети и писали, что так поддерживают наших фермеров. И после этого мы начали получать шквал заказов. Первого мая было 200 заказов. Мы поняли, что просто не справимся с таким количеством. Поэтому временно прекратили принимать заказы. Взяли паузу, чтобы адаптировать сайт, сделать автоматическое подтверждение благодаря прополатам", - говорит Елена.

Позже люди подключились и начали спрашивать о сбыте домашней продукции.

"Больше всего заказов отправляем в Киев. Сначала подумали, что это люди так активно начали поддерживать фермеров, но заказы шли и шли и мы поняли, что мы больше чем 50 не можем отправить. Почтой не отправляем сыры и клубнику. Хоть и пакуем ее правильно, но она портится при пересылке", - добавляет Елена.

С начала мая правительство разрешило открывать продовольственные рынки. Должны соблюдать ограничения: продавцам и покупателям должны мерить температуру, территория-дезинфицироваться, на входах-стоять антисептики. Необходимо ходить в масках. Торговцы должны сидеть за защитными экранами и на расстоянии в три метра друг от друга. На каждые 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя.

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Дата
07
мая

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